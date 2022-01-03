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Общество3 января 2022 5:29

В Бийске ввели систему, позволяющую избавиться от кондукторов

Пока она действует только в одном трамвае
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Предполагается система позволит решить проблему нехватки кондукторов.

Предполагается система позволит решить проблему нехватки кондукторов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске пытаются ввести систему, которая позволит избавиться от кондукторов. Сейчас идет тестирование. Пока бескондукторная система действует только в одном трамвае, сообщает правительство края.

- Оплатить проезд можно при помощи банковской или транспортной карты. Пассажиры, у которых карт нет, могут обратиться к водителю и заплатить наличными, - говорится на сайте.

В порядке эксперимента валидаторы планируют установить еще в четырех трамваях Бийска. Предполагается система позволит решить проблему нехватки кондукторов.