В Бийске ввели систему, позволяющую избавиться от кондукторов

Предполагается система позволит решить проблему нехватки кондукторов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске пытаются ввести систему, которая позволит избавиться от кондукторов. Сейчас идет тестирование. Пока бескондукторная система действует только в одном трамвае, сообщает правительство края.

- Оплатить проезд можно при помощи банковской или транспортной карты. Пассажиры, у которых карт нет, могут обратиться к водителю и заплатить наличными, - говорится на сайте.

В порядке эксперимента валидаторы планируют установить еще в четырех трамваях Бийска. Предполагается система позволит решить проблему нехватки кондукторов.