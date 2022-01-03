На Алтае зарегистрировано 25 пожаров за сутки

Сейчас спасатели ведут профилактическую работу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае за первые сутки нового года произошло 25 пожаров. К несчастью, некоторые из них привели к гибели людей (ранее спасатели сообщали о смерти пятерых человек), рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Как правило, причинами таких происшествий становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования, а также неосторожность при курении, - рассказали спасатели.

Сейчас спасатели ведут профилактическую работу: за сутки проведено 825 подворовых обходов, в которых приняли участие 230 человек.