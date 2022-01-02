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Общество2 января 2022 11:25

В Барнауле росгвардейцы задержали укравшего кабель мужчину

При виде служебного автомобиля он скинул рюкзак в сугроб и побежал
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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По факту назначена проверка. Устанавливается сумма ущерба. Фото: Эдуард Кротов

По факту назначена проверка. Устанавливается сумма ущерба. Фото: Эдуард Кротов

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Барнауле росгвардейцы по горячим следам задержали похитившего интернет-кабель мужчину. Он сам себя выдал, бросившись бежать при виде служебного автомобиля, пишет пресс-служба.

- Заметив служебный автомобиль с проблесковыми огнями, мужчина скинул с плеча увесистый рюкзак, швырнул его в сугроб бросился бежать прочь. После непродолжительной погони по лабиринтам барнаульских улиц сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При себе у него оказались инструменты, а в рюкзаке, от которого он так старался избавиться, находился большой моток свежесрезанного оптоволоконного кабеля — он оставил без интернета многоквартирный дом.

По факту назначена проверка. Устанавливается сумма ущерба.