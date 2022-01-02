В Барнауле очистят 227 участков дорог за новогодние выходные

Это улицы, тротуары, остановки, внутриквартальные проезды и подъезды к социально значимым объектам. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле планируют очистить от снега 227 участков дорог за новогодние каникулы с 3 по 9 января. Они располагаются в черте города и пригороде — это улицы, тротуары, остановки, внутриквартальные проезды и подъезды к социально значимым объектам, пишет мэрия.

- По итогам прошедшей недели план-график, который включал в себя почти 160 объектов, исполняется согласно установленным срокам. Несколько объектов находятся в работе, их очистка будет выполнена до окончания выходных, - рассказали в администрации.

В мэрии обратили внимание, что в случае ухудшения погоды и снегопада график могут скорректировать. Если у вас есть вопросы содержания дорожной сети, вы можете позвонить по телефону «горячей линии» по телефону 504-360.