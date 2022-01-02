На Алтае за сутки выявили 386 новых случаев коронавируса

Сейчас в ковидных больницах находятся 1773 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 386 заболевших коронавирусом. По данным на 2 января, общее число зарегистрированных случаев ковида в крае составило 120, 1 тыс. человек. Статистику опубликовал оперативный штаб региона.

- Выздоровели 101 334 человека (+ 462). Умерли 8 079 человек (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 628 человек (+26), - говорится в сводке.

Сейчас в ковидных больницах находятся 1773 человека, в тяжелом состоянии 407 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 185 человек.