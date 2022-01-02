Барнаульцам напомнили, куда можно сдать елки на переработку

Сдать елки можно будет по разным адресам

Жителям Барнаула напомнили, куда можно сдать елки после новогодних праздников. Вместо того, чтобы их просто выкидывать, их можно пустить на переработку, сообщает мэрия.

- Еловая хвоя - хорошее подспорье для конюшен и конных клубов зимой. Обычно привезенного объема хватает до весны. Кроме того, холдинг «Алтайлес» доставит собранные елки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их используют при производстве плит MDF, - рассказали в администрации.

До 25 января будет работать пункт приема елок у гипермаркетов «Леруа Мерлен». 22 января будут работать дополнительные точки сбора.