В Барнауле 10 детей встретили каникулы в Центре для малолетних нарушителей

Каждый подросток прошептал Деду Морозу свою мечту Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 10 малолетних нарушителей встретили новый год в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом КП-Барнаул сообщили в краевом управлении МВД.

- Это 10 детей из разных городов и районов края, совершивших различные противоправные деяния, - рассказали в пресс-службе.

Детей навестил полицейский Дед Мороз. Им провели программу с конкурсами от Деда Мороза и Снегурочки, сказочную викторину и устроили множество сюрпризов.

Мальчишки мерились с гостем силой, приседали, отжимались, рассказывали стихи, пели песни, водили хоровод, играли в прятки. Каждый подросток прошептал Деду Морозу свою мечту, сфотографировался с ним на память и получил сладкий подарок.