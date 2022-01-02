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Общество2 января 2022 4:15

Стоимость проезда в Новоалтайске выросла с 1 января

Постановление об изменение стоимости было подписано еще осенью
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Цены на проезд выросли во всех крупных городах региона.

Цены на проезд выросли во всех крупных городах региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске в первый день нового года выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь она составляет 27 рублей, пишут Вести-Алтай.

- Постановление об этом было подписано в городской администрации еще 16 ноября. Новоалтайск стал четвертым городом Алтайского края, где изменили стоимость проезда, сообщает издание.

Ранее цены на проезд выросли в Рубцовске: сейчас там поездка в троллейбусе стоит 23 рубля. В Барнауле цены подняли до 28 рублей, в Бийске — до 26 рублей.