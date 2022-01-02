Стоимость проезда в Новоалтайске выросла с 1 января

Цены на проезд выросли во всех крупных городах региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске в первый день нового года выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь она составляет 27 рублей, пишут Вести-Алтай.

- Постановление об этом было подписано в городской администрации еще 16 ноября. Новоалтайск стал четвертым городом Алтайского края, где изменили стоимость проезда, сообщает издание.

Ранее цены на проезд выросли в Рубцовске: сейчас там поездка в троллейбусе стоит 23 рубля. В Барнауле цены подняли до 28 рублей, в Бийске — до 26 рублей.