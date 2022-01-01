Сергей Каменский Фото: Виталий БАРАБАШ

Бийского стрелка Сергея Каменского признали лучшим спортсменом Алтайского края по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

- Комиссия министерства спорта Алтайского края подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». Спортсменом номер один в этом году назван заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе бийчанин Сергей Каменский, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответственно, призер Олимпийских игр в Токио получит награду «Олимпийская доблесть Алтайского края».

Напомним, в минувшем году на главном спортивном турнире в Японии Сергей Каменский завоевал две медали: «серебро» и «бронзу».