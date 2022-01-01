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Спорт1 января 2022 12:30

Сергея Каменского признали лучшим спортсменом Алтайского края

На Олимпиаде-2020 он завоевал две медали
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Сергей Каменский

Сергей Каменский

Фото: Виталий БАРАБАШ

Бийского стрелка Сергея Каменского признали лучшим спортсменом Алтайского края по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

- Комиссия министерства спорта Алтайского края подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». Спортсменом номер один в этом году назван заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе бийчанин Сергей Каменский, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответственно, призер Олимпийских игр в Токио получит награду «Олимпийская доблесть Алтайского края».

Напомним, в минувшем году на главном спортивном турнире в Японии Сергей Каменский завоевал две медали: «серебро» и «бронзу».