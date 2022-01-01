Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2022 11:45

Сына погибшего полицейского с праздником поздравил Дед Мороз

Он пожелал мальчику здоровья, веры в чудо и успехов в учебе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дед Мороз в гостях у Артёма Прокопца

Дед Мороз в гостях у Артёма Прокопца

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сказочный персонаж Дед Мороз поздравил сына погибшего на службе сотрудника алтайской полиции.

- Праздник с доставкой на дом организовали полицейские детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Накануне подарок в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» получил 10-летний Артём Прокопец из Барнаула. Главный волшебник страны подарил ему подарок, а также пожелал сибирского здоровья, веры в чудеса и успехов в учебе.

- Чудесно, что дети не замечают проблем, невзгод, умеют радоваться и праздновать Новый год, несмотря ни на что, - отметил Полицейский Дед Мороз.