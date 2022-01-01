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Здоровье1 января 2022 9:32

404 новых случая коронавируса выявили 1 января 2022 года в Алтайском крае

Выписались в новом году уже 637 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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За все время наблюдения в крае заразились коронавирусом 119 787 человека

За все время наблюдения в крае заразились коронавирусом 119 787 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 404 новых случая коронавируса. Такие данные оперативный штаб региона предоставил на 1 января 2022 года.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 119 787 человека, в т. ч. 10 619 детей, - говорится в официальной статистике.

Из этого числа выздоровели 100 872 человека. За последние сутки выписку получили 637 пациентов. Умерли за последний отчетный период 23 человека (общее число жертв – 8053).

В больницах остаются менее двух тысяч пациентов. 417 в тяжелом состоянии, 185 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно наблюдаются 22 бессимптомника и 185 пациентов долечиваются после пневмонии.