404 новых случая коронавируса выявили 1 января 2022 года в Алтайском крае

За все время наблюдения в крае заразились коронавирусом 119 787 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 404 новых случая коронавируса. Такие данные оперативный штаб региона предоставил на 1 января 2022 года.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 119 787 человека, в т. ч. 10 619 детей, - говорится в официальной статистике.

Из этого числа выздоровели 100 872 человека. За последние сутки выписку получили 637 пациентов. Умерли за последний отчетный период 23 человека (общее число жертв – 8053).

В больницах остаются менее двух тысяч пациентов. 417 в тяжелом состоянии, 185 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно наблюдаются 22 бессимптомника и 185 пациентов долечиваются после пневмонии.