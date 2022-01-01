Пострадавшим посоветовали скорее обратиться в полицию, если они этого еще не сделали Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 января, в Барнауле объявился маньяк, который напал на девушку. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул».

- Сегодня около 7:00 на пустыре между торговым центром Европа и зданием МЧС неизвестный парень совершил действие сексуального характера. По словам пострадавшей он достал свой половой орган и пытался засунуть ей в рот, - говорится в сообщении.

По ее словам на вид извращенцу 20-23 года, рост 170 сантиметров, телосложение среднее, либо светлое, но закрыто маской. Напавший был в куртке, спортивных штанах и ботинках. Все вещи черного цвета.

Скрылся незнакомец в сторону Взлетной. В группе также рассказывают, что это уже второй подобный инцидент в данном районе. До этого другая горожанка рассказала, что за ней бежал неизвестный и мастурбировал.