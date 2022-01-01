Несколько рейсов отменил барнаульский автовокзалм

Барнаульский автовокзал Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский автовокзал в новом году отменил несколько рейсов. Об этом говорится в объявлении на сайте предприятия.

- В новогодние каникулы часть рейсов отменены перевозчиками в связи с низким спросом, будьте внимательны, - говорится в сообщении.

Отметим, 1 января автовокзал начал работать с 7 утра. Также был принят один транзитный рейс «Чемал — Толмачево» с отправлением в 3:40.

Дополнительную информацию о расписании можно получить на сайте автовокзала или в справочной: (3852) 61-79-79.