На Алтае пожарные не дали замерзнуть на трассе семье с двумя детьми

Спасатели успели вовремя эвакуировать семью Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В канун празднования Нового года в ЕДДС Шипуновского района поступило сообщение от семьи с двумя детьми, чей автомобиль сломался на трассе и они уже начали замерзать. О ходе спасательной операции рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Спасатели незамедлительно выехали на вызов. В автомобиле находилась семья: двое взрослых и двое несовершеннолетних детей 13 и 5 лет. Они следовали из села Волчиха в сторону города Барнаула, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Их машина заглохла буквально в 15 км от села Шипуново в направлении к Поспелихе. Работники 86 пожарно-спасательной части эвакуировали людей в пункт временного пребывания, а автомобиль отбуксировали до СТО. Аккумулятор подзарядили и семья благополучно отправилась в Барнауле отмечать Новый год.