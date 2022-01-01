Два человека пострадали на Алтае в авариях

В результате одного из ДТП пострадала 19-летняя пассажирка Фото: предоставлено пресс-службой

В предпоследние сутки 2021 года в Республике Алтай произошло две серьезные аварии, в которых пострадали два человека. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- 30 декабря, около 18:30 часов, в Горно-Алтайске, по пр. Коммунистическому, 44-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при движении со стороны "Трактовая" в направлении "ПАТП" выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем Toyota Voxy, под управлением 37-летнего жителя Горно-Алтайска, - уточняют детали в ведомстве.

Последнего в результате сильного удара отбросило на металлическое перильное ограждение. Но сильнее пострадал водитель Toyota Ipsum. Его доставили в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы. Параллельно с этим взяли кровь на алкоголь.

Также 30 декабря около 7.50 утра на 45 километре дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль», 25-летний житель села Улаган на Honda Fit слетел с трассы. В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя не было прав.