На Алтае у селянки украли заготовленный на Новый год алкоголь

Изъять алкоголь полицейские уже не смогли Фото: Анна СЕМИНА

В Крутихинском районе Алтайского края сотрудники полиции раскрыли предновогоднюю кражу алкогольных напитков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Заявительница решила навестить перед Новым годом своих родственников, а когда вернулась, не досчиталась пяти бутылок спиртосодержащей жидкости домашней выработки и два сотовых телефона, рассказывают в ведомстве.

Вора в буквальном смысле вычислили по горячим следам. Предполагаемым злоумышленником оказался 49-летний односельчанин. Ночью он разбил окно на веранде и проник в дом, откуда похитил алкоголь и ценности. Телефоны удалось изъять и вернуть, а вот все остальное он успел употребить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.