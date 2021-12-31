В Барнауле 31 декабря сбили пешеходов

ДТП на улице Власихинской. Скриншот: видео из сообщества "Инцидент Барнаул"

Днем 31 декабря в Барнауле сбили двух пешеходов – мужчину и женщину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На улице Власихинской недалеко от шоссе Ленточный бор сбили двух пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики, - говорится в сообщении.

Причем инцидент произошел на пешеходном переходе. По словам одного из автомобилистов водитель пошел на обгон и сбил людей. В другой группе сообщалось о том, что мужчина был в сознании, женщина – без. Более детальной информации нет.

Еще одна авария произошла на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. Как рассказали очевидцы, мужчина, якобы в состоянии алкогольного опьянения заехал на трамвайные пути.