Число госпитализированных с коронавирусом и пневмонии сократилось на Алтае до 1996

За все время наблюдения в крае вирусом заразились 119 383 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 31 декабря 2021 года в Алтайском крае число госпитализированных с подтвержденным коронавирусом и пневмонией снизилось до 1996 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1829 человек. Кроме этого, 167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - говорится в официальной статистике.

Из них в тяжелом состоянии – 423, а подключены к ИВЛ – 187.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 119 383 человека (+422 за минувшие сутки), выздоровели 100 235 человек (+ 882). Умерли 8 030 человек (+25).