Главную новогоднюю елку Барнаула назвали самой дорогой в стране

Елка на площади Сахарова в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Главная новогодняя елка Барнаула признана одной из самых дорогих в стране. Рейтинг опубликовал «КоммерсантЪ».

- На площади Сахарова в Барнауле перед Новым годом соорудили ледовый городок и елку. Ее украсили светодиодными нитями. Кроме того, вокруг установили 13 ледовых барельефов, - рассказывают журналисты издания.

Как оказалось, даже нашему не самому богатому региону есть чем гордиться – барнаульская елка заняла шестое место по России, как самое дорогое новогоднее украшение. Ее стоимость составляет 8,2 млн рублей.