Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 9:26

Главную новогоднюю елку Барнаула назвали самой дорогой в стране

Ее стоимость составляет 8,2 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Елка на площади Сахарова в Барнауле

Елка на площади Сахарова в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главная новогодняя елка Барнаула признана одной из самых дорогих в стране. Рейтинг опубликовал «КоммерсантЪ».

- На площади Сахарова в Барнауле перед Новым годом соорудили ледовый городок и елку. Ее украсили светодиодными нитями. Кроме того, вокруг установили 13 ледовых барельефов, - рассказывают журналисты издания.

Как оказалось, даже нашему не самому богатому региону есть чем гордиться – барнаульская елка заняла шестое место по России, как самое дорогое новогоднее украшение. Ее стоимость составляет 8,2 млн рублей.