Новогоднее поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко 2022

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогоднее поздравление жителей Алтайского края и гостей региона от Виктора Томенко с Новым годом 2022.

Глава региона в своем новогоднем обращении попытался затронуть если не все, то самые важные области: здравоохранение и, в частности, борьбу с коронавирусом, проблемы с ЖКХ и т.д. Но все же, по большому счету, окончательные выводы еще предстоит сделать по прошествии некоторого времени.

- Медицинская наука дала нам понимание, как пандемия может быть побеждена. Созданы и активно используются вакцины. Уже более 1 млн взрослых жителей края сделали прививки, а многие повторно. У нас есть все перспективы, чтобы в первой половине наступающего года достичь того коллективного иммунитета, который так необходим, чтобы вернуть жизнь в привычное ее течение, – говорит губернатор.

В завершении обращения Виктор Томенко пожелал жителям Алтайского края счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма:

- Пусть наступающий год исполнит мечты, принесет радость и благополучие в каждый дом. Пусть с вами будут любовь родных и близких, доверие и поддержка друзей и коллег.