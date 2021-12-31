В театре кукол «Сказка» появится собственная студия звукозаписи

Новое оборудование театра Фото: Министерство культуры Алтайского края

Театр кукол «Сказка» из Барнаула обзавелся собственной студией звукозаписи. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Благодаря деньгам выделенным театру по федеральному проекту «Театр детям», был закуплен внушительный арсенал техники: 20 единиц звукового и более 25 светового оборудования.

- В фойе второго этажа появится третья площадка «зал-трансформер», она пополнится консолью для управления светом производства США и светодиодными профильными прожекторами Elation, - рассказывают в ведомстве.

Таким образом, в театре будет три полноценные площадки, где можно реализовать больше интересных проектов.