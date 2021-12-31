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Общество31 декабря 2021 6:16

В Бийске проводят эксперимент по бескондукторной системе проезда

Оплатить можно либо через валидатор, либо наличными водителю
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Пока система работает в одном трамвае, но скоро появится еще в четырех

Пока система работает в одном трамвае, но скоро появится еще в четырех

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске проводят эксперимент по бескондукторной системе проезда в общественном транспорте. Пока что она действует только в одном трамвае.

- Он ходит по маршруту в заречную часть города, - сообщает сайт «Вести22».

Для того, чтобы произвести оплату необходимо приложить карту к валидатору на входе в первые двери, а водитель выдаст билет. Расчет на то, что в будущем такая система позволит решить проблему нехватки кондукторов. В крупных городах она уже действует, так что теперь дошла очередь и до регионов. В скором времени такие валидаторы установят еще в четырех трамваях.

В том случае, если у пассажира нет транспортной или банковской карты, он может оплатить проезд наличными, водители обязаны принять такую оплату.