Фура с живыми цветами сломалась на трассе в Алтайском крае

Водитель фуры Иван Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные помогли водителю сломавшейся на трассе фуры с живыми цветами, не замерзнуть и вовремя доставить товар.

ЧП произошло накануне. Водитель фуры Иван ехал из Барнаула в направлении села Кулунда, и по пути вынужденно остановился, так как его машина сломалась. Но самостоятельно починить неполадки ему не удалось. Пришлось срочно обращаться к спасателям, в противном случае прихотливый груз просто погиб бы.

- Сотрудники 64 пожарно-спасательной части, расположенной в районном поселке Благовещенка, пришли на выручку, попавшему в беду гражданину. Спасатели отбуксировали автомобиль в отапливаемое помещение пожарно-спасательной части, напоили горячим чаем Ивана, помогли устранить поломку автомобиля, - рассказывают в региональном главке МЧС.

В итоге и сам водитель и его ценный груз, благополучно добрались до места назначения.

- Сотрудники пожарно-спасательной части не только уберегли меня от больших убытков, но и позволили жителям Кулунды иметь возможность дарить любимым букеты ароматных цветов, которые считаются одним из самых популярных и желанных подарков. Спасибо ребятам из МЧС,- поблагодарил Иван.