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Общество31 декабря 2021 4:23

Фура с живыми цветами сломалась на трассе в Алтайском крае

Ценный груз и водитель едва не замерзли
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Водитель фуры Иван

Водитель фуры Иван

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные помогли водителю сломавшейся на трассе фуры с живыми цветами, не замерзнуть и вовремя доставить товар.

ЧП произошло накануне. Водитель фуры Иван ехал из Барнаула в направлении села Кулунда, и по пути вынужденно остановился, так как его машина сломалась. Но самостоятельно починить неполадки ему не удалось. Пришлось срочно обращаться к спасателям, в противном случае прихотливый груз просто погиб бы.

- Сотрудники 64 пожарно-спасательной части, расположенной в районном поселке Благовещенка, пришли на выручку, попавшему в беду гражданину. Спасатели отбуксировали автомобиль в отапливаемое помещение пожарно-спасательной части, напоили горячим чаем Ивана, помогли устранить поломку автомобиля, - рассказывают в региональном главке МЧС.

В итоге и сам водитель и его ценный груз, благополучно добрались до места назначения.

- Сотрудники пожарно-спасательной части не только уберегли меня от больших убытков, но и позволили жителям Кулунды иметь возможность дарить любимым букеты ароматных цветов, которые считаются одним из самых популярных и желанных подарков. Спасибо ребятам из МЧС,- поблагодарил Иван.