Ледовый городок открыли в Октябрьском районе Барнаула

Снежный городок в Октябрьском районе Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В преддверии Нового года в Барнауле открыли еще один ледовый городок. Он разместился в Октябрьском районе.

Как сообщают в мэрии, городок расположился на улице Германа Титова, 9.

- В городке для жителей района и гостей разместили 14-метровую искусственную ель, украшенную иллюминацией и игрушками, - добавляет источник информации.

Кроме того, на площади есть и другие праздничные «атрибуты»: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные постаменты со светящимися конструкциями и многое другое.

Уже сейчас жители района могут приходить к елочке и делать красочные праздничные фотографии.