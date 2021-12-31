Курьеру, подравшемуся с охранником ТЦ «Огни», грозит срок

Все началось из-за того, что курьер, якобы, отказался показать QR-код Фото: Анна СЕМИНА

Уголовное дело возбудили в Барнауле на 40-летнего курьера, который несколько дней назад учинил драку с охранником торгового центра «Огни». Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Изначально, конфликт якобы произошел из-за того, что доставщик еды отказался показывать охраннику QR-код.

- Курьер сказал, что у него его нет, и начал проходить внутрь, на что охранник начал распускать руки и курьер ударил его. Потом подошел второй охранник, и они увели курьера в туалет, где кинули на пол и начали пинать и бить по лицу, - рассказывали очевидцы.

Уже после дебошира забрали сотрудники Росгвардии и доставили в отделение полиции. Там на него завели дело по статье «Побои» и составили административный протокол. Максимальная санкция, согласно уголовному кодексу, составляет лишение свободы на срок до двух лет.