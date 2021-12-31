В Алтайском крае из-за нарушения антиковидных мер закрыли магазин

Приставы опечатали магазин Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Алтайском крае приставы закрыли магазин «Автомир» в Крутихинском районе, так как там выявили нарушение антиковидных мер. Подробности сообщают в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

- В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автомобильными деталями и принадлежностями, не обеспечено проведение дезинфекции рабочих помещений и соблюдение социальной дистанции, - уточняют детали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, установлено, что в торговой точке отсутствовал, так называемый «входной фильтр», где должны измерять температуру. В связи с выявленными нарушениями магазин приостановил свою деятельность на 25 суток. В том случае, если он в этот период попробует открыть его, то ему грозит уголовная ответственность.