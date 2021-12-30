Славгородским пожарным передали новую технику

В конце торжественной церемонии передачи новой техники пожарные рассказали гостям о новых машинах, их оснащении и возможностях. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Славгороде спасатели двух отрядов МЧС получили ключи от новых автомобилей. Пожарно-спасательную технику получили 9 и 12 отряды, сообщает краевое управление МЧС.

- В торжественном мероприятии приняли участие глава Администрации города Славгорода Людмила Подгора, начальник отдела ГО и ЧС Администрации города Славгорода Сергей Сухов, начальник 12 пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Олег Бутко, настоятель Александро-Невского храма священник Антоний Киселев, - рассказали в пресс-службе.

В конце торжественной церемонии передачи новой техники пожарные рассказали гостям о новых машинах, их оснащении и возможностях.