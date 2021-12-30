Еще один «холодный» детский сад нашли в районе Алтайского края

Прокуратура Алтайского края.

Очередной «замерзающий» детский сад обнаружился в Алтайском крае. Родители пожаловались на низкую температуру в садике «Чебурашка» в селе Косиха. Проверкой занималась прокуратура.

- В ходе надзорного мероприятия установлено, что в МБДОУ «Косихинский детский сад № 3 Чебурашка» не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства к микроклимату помещений для детей, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Это произошло из-за отсутствия ремонта системы отопления детского сада. В результате районным чиновникам внесли представление от прокуратуры, а заведующую привлекли к административной ответственности. Нарушения уже устранены, ремонт проведен, увеличена подача тепла, температурный режим восстановлен.