Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 12:16

В Барнауле один человек пострадал в результате аварии с грузовиком

Пациента доставили в больницу
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В результате ДТП травмировался водители легкового автомобиля

В результате ДТП травмировался водители легкового автомобиля

Фото: ГИБДД Барнаула

28 декабря в Барнауле произошла авария на улице Попова. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, столкнулись грузовик Volvo и LADA Kalina.

– Предварительно установлено, что мужчина с признаками опьянения, управляя грузовиком Volvo, столкнулся с автомобилем LADA Kalina, – рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП травмировался водители легкового автомобиля. Его доставили в горбольницу №1 для оказания медпомощи.

Напомним, раннее в Барнауле Газель в результате ДТП лишилась передних колес.