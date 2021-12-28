В Барнауле один человек пострадал в результате аварии с грузовиком

В результате ДТП травмировался водители легкового автомобиля Фото: ГИБДД Барнаула

28 декабря в Барнауле произошла авария на улице Попова. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, столкнулись грузовик Volvo и LADA Kalina.

– Предварительно установлено, что мужчина с признаками опьянения, управляя грузовиком Volvo, столкнулся с автомобилем LADA Kalina, – рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП травмировался водители легкового автомобиля. Его доставили в горбольницу №1 для оказания медпомощи.

Напомним, раннее в Барнауле Газель в результате ДТП лишилась передних колес.