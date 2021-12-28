Житель Барнаула не хотел отдавать взятую в аренду игровую приставку

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который взял приставку в аренду и не захотел возвращать. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Яна Дуброва, помощник прокурора Железнодорожного района.

– Горожанин нашел в интернете объявление о сдаче в аренду игровой приставки в комплекте с двумя джойстиками и взял ее. Поиграв, он не захотел не возвращать ее собственнику. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей. Владельцу приставку пришлось обращаться в полицию, – отметили в прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.