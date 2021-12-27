Житель барнаульского поселка пожаловался на отсутствие уличного освещения

Фото: скриншот со страницы «Черный список Барнаул» в "ВКонтакте"

Житель барнаульского поселка Центральный пожаловался на отсутствие уличного освещения. Об этом он написал в группе «Черный список Барнаул».

«Вот так ходим в школу. Прям по дороге. Освещения нет вообще. Поселок Центральный», – написал один из местных жителей.

На опубликованной фотографии – ребенок с рюкзаком. Он идет по темной улице. Горожане просят обратить внимание на эту проблему.

В комментариях местные жители поддержали автора сообщения. Также они посоветовали купить ребенку светоотражающий жилет, чтобы он был более заметен в темное время суток.