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Общество27 декабря 2021 3:28

Житель барнаульского поселка пожаловался на отсутствие уличного освещения

Об этом он сообщил в соцсетях
Герман Архаров
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Фото: скриншот со страницы «Черный список Барнаул» в "ВКонтакте"

Фото: скриншот со страницы «Черный список Барнаул» в "ВКонтакте"

Житель барнаульского поселка Центральный пожаловался на отсутствие уличного освещения. Об этом он написал в группе «Черный список Барнаул».

«Вот так ходим в школу. Прям по дороге. Освещения нет вообще. Поселок Центральный», – написал один из местных жителей.

На опубликованной фотографии – ребенок с рюкзаком. Он идет по темной улице. Горожане просят обратить внимание на эту проблему.

В комментариях местные жители поддержали автора сообщения. Также они посоветовали купить ребенку светоотражающий жилет, чтобы он был более заметен в темное время суток.