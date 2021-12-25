На Алтае на ремонт дорог выделят 2,7 млрд рублей

Здание правительства края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край получит 2,7 млрд рублей на ремонт дорог. Деньги поступят в течение двух лет – по 1,3 млрд в год. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

- Сумма средств дорожного фонда 2022 года составит 14,2 миллиарда рублей, что на 2, млрд больше фонда в январе 2021 года (11,9 миллиарда рублей), - говорится на сайте правительства края.

Дополнительно на дорожную деятельность направят 1,7 млрд рублей из бюджетного инфраструктурного кредита, еще 465 млн рублей выделят на строительство дорожной инфраструктуры у горы Глухариной и другие объекты в общей сумме 16,9 млрд рублей.