На Алтае брошенная любовником женщина пыталась сжечь дом разлучницы

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринском районе отвергнутая любовником женщина пыталась отомстить его новой возлюбленной и чуть было не спалила ей дом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

- На месте происшествия были обнаружены спички и крышка от пластиковой бутылки со следами маслянистого вещества. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению попытки поджога может быть причастна 36-летняя местная жительница, - рассказали полицейские.

Женщина созналась в своем поступке и объяснила это конфликтом с разлучницей, с которой накануне поджога конфликтовала. Ссора произошла из-за мужчины, с которым она ранее проживала, но он ушел к потерпевшей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Например, ее могут привлечь по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества (167 УК РФ).