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Общество25 декабря 2021 3:38

На Алтае может появиться еще один муниципальный округ

С инициативой выступили депутаты Суетского района
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Карта Суетского района

Карта Суетского района

Депутаты Суетского района предложили преобразовать их территорию в муниципальный округ. По их мнению, это будет более удобно для управления и развития территории, пишет «Банкфакс».

- Образование муниципального округа это, по сути, оптимизация управления территорией. Сейчас в Суетском районе всего четыре сельсовета и 4,4 тысячи жителей, поэтому предложение депутатов рациональное, теперь нужно обсудить его с жителями, - цитирует издание председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько.

Преобразование в муниципальный округ предполагает объединение сельских поселений. Это позволит сосредоточить полномочия и сократить количество депутатов, а также объединить бюджеты.