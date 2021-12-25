На Алтае может появиться еще один муниципальный округ

Карта Суетского района

Депутаты Суетского района предложили преобразовать их территорию в муниципальный округ. По их мнению, это будет более удобно для управления и развития территории, пишет «Банкфакс».

- Образование муниципального округа это, по сути, оптимизация управления территорией. Сейчас в Суетском районе всего четыре сельсовета и 4,4 тысячи жителей, поэтому предложение депутатов рациональное, теперь нужно обсудить его с жителями, - цитирует издание председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько.

Преобразование в муниципальный округ предполагает объединение сельских поселений. Это позволит сосредоточить полномочия и сократить количество депутатов, а также объединить бюджеты.