На Алтае мужчина поджег пасынка

Решается вопрос о заключении отчима под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. По версии следствия, 60-летний житель Топчихинского района поджег своего пасынка. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По версии следствия установлено, что 25 сентября 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гараже своего дома в одном из сел Михайловского района в ходе конфликта с пасынком облил его бензином и поджег, - рассказывают в ведомстве.

39-летнего потерпевшего госпитализировали и по сей день врачи оказывают ему интенсивную медицинскую помощь. Что же касаемо его обидчика, то решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.