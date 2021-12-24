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Общество24 декабря 2021 1:20

В Алтайском крае 24 декабря 2021 года будет до +2 градусов

В Барнауле днем будет от -1 до +1 градуса
Антонина Лышова
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На дорогах сильная гололедица.

На дорогах сильная гололедица.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 24 декабря 2021 года температура воздуха днем составит от - 3 до +2 градусов. Ветер будет дуть южный от 3 до 8 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 14 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр.

- Местами небольшой снег, днём мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле днем будет от -1 до +1 градуса, синоптики обещают южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Временами будет пролетать мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Водителей в Гидрометцентре просят быть внимательнее при управлении транспортными средствами.

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