В Лебяжьем и Черницке провели освещение

Новые фонари в пригороде. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пригороде Барнаула — поселках Лебяжье и Черницк — провели дополнительное освещение, установив светодиодные фонари, сообщает администрация.

- Бригада монтажников МУП «Барнаулгорсвет» работала здесь с осени. Рабочие поставили опоры, смонтировали фонари и все необходимое оборудование, провели пусконаладочные работы, - рассказали в администрации.

Около 60 фонарей установили в Черницке на участке в 2,5 км по дороге к поселковой школе, также здесь располагаются магазины поселка, проходит маршрут общественного транспорта. На освещение потратили 2,6 млн рублей. В Черницке протяженность освещенного участка составила 2 км, на установку затратили 2,4 млн рублей.