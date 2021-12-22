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Общество22 декабря 2021 4:55

В Барнауле ввели рекордный объем жилья

Объем общей площади жилых помещений составил более 637 тысяч квадратов
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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До нового года введут еще более 50 тысяч квадратов.

До нового года введут еще более 50 тысяч квадратов.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Этот год стал для Барнаула рекордным по вводу нового жилья. Объем общей площади жилых помещений составил более 637 тысяч квадратов – это на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает администрация.

- Предыдущим рекордным годом для столицы региона был 2015 год, тогда было введено в эксплуатацию 608,6 тыс. кв. метров жилья, - рассказали в мэрии.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще шесть многоквартирных домов, общей площадью 53 тыс. кв. метров.