В Барнауле ввели рекордный объем жилья

До нового года введут еще более 50 тысяч квадратов. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Этот год стал для Барнаула рекордным по вводу нового жилья. Объем общей площади жилых помещений составил более 637 тысяч квадратов – это на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает администрация.

- Предыдущим рекордным годом для столицы региона был 2015 год, тогда было введено в эксплуатацию 608,6 тыс. кв. метров жилья, - рассказали в мэрии.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще шесть многоквартирных домов, общей площадью 53 тыс. кв. метров.