Водитель легковушки стал жертвой ДТП в Алейском районе

Водитель погиб на месте, двое его пассажиров госпитализированы Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 20 декабря в Алтайском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В Алейском районе столкнулись легковушка и фура. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Столкновение двух транспортных средств произошло в 21:50 на 130 км автодороги А-321 «Барнаул - Рубцовск» (в 800 метрах от поворота на город Алейск), - уточняют в ведомстве.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель «ВАЗа» ехавший со стороны Барнаула в Рубцовск, выехал на встречку и столкнулся с фурой Mercedes-Benz Atego, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП травмы не совместимые с жизнью получил водитель легковушки, а двое его пассажиров - мужчины 1973 и 1974 годов рождения были госпитализированы в Алейскую ЦРБ.

По факту аварии проводится проверка.