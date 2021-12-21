Алтайский губернатор возьмет на контроль ситуацию с выбросами сажи в Змеиногорске

Сегодня, 21 декабря, проходит пресс-конференция с главой региона Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Губернатор Алтайского края поручит Минстрою региона разобраться с проблемной модульной котельной в Змеиногорске. Сегодня, 21 декабря, во время пресс-конференции с главой региона главный редактор «Змеиногорского вестника» Людмила Кейбол рассказала о том, что район уже давно страдает от выбросов сажи, и все безрезультатно.

О ситуации в Змеиногорске сообщалось уже неоднократно – местные жители обращались с жалобами в районную администрацию, прокуратуру, Роспотребнадзор, к экологам и так далее.

- Беру на себя обязательства, дам поручение Минстрою. Не хотелось бы сажи, поправим, - отметил Виктор Томенко.

Также он пояснил, как контролируются ситуации с ЖКХ в районах. В настоящий момент, по его словам, муниципалитетам денег хватает лишь на треть того, что они должны делать. Виктор Томенко также подчеркнул, что контроль со стороны края есть, но назначить или снять главу он не может.

- Так устроена конституция, так соотносятся между собой уровни власти. Но есть система выборов и назначения местных руководителей через депутатов, которых выбрали люди прямым голосованием. Депутаты выбрали и назначили, значит, они же должны и спрос учинить: люди с депутатов, а депутаты с главы, - добавил губернатор.