Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 декабря 2021 4:53

В Залесовском округе назначили главу

Срок его полномочий составит пять лет
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Пластеев

Александр Пластеев

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В понедельник, 20 декабря, в Залесовском муниципальном округе Алтайского края избрали и назначили нового главу. О этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Главу избрали на сессии Совета депутатов округа.

- На ней по итогам проведенного конкурса главой муниципального образования избран Александр Пластеев. До избрания он занимал должность главы Залесовского района, - уточняет источник.

Срок полномочий на новом посту составит пять лет.