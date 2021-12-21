В Залесовском округе назначили главу

Александр Пластеев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В понедельник, 20 декабря, в Залесовском муниципальном округе Алтайского края избрали и назначили нового главу. О этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Главу избрали на сессии Совета депутатов округа.

- На ней по итогам проведенного конкурса главой муниципального образования избран Александр Пластеев. До избрания он занимал должность главы Залесовского района, - уточняет источник.

Срок полномочий на новом посту составит пять лет.