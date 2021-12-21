В Барнауле хотят построить торгово-выставочный центр сельхозтехники

Проект будущего торгово-выставочного центра. Фото: Владимир Золотов

В Барнауле на улице Власихинской хотят возвести торгово-выставочный центр сельскохозяйственной техники. Предполагается, что там будет терраса для ярмарок, пишет «Толк».

Торгово-выставочный павильон разместится на Власихинской, 198. Это район пересечения с проспектом Энергетиков.

- Площадь участка составляет 25 тысяч квадратных метров. Здесь разместилось двухэтажное здание, состоящее из двух блоков – складского и торгово-выставочного. Второй вынесен ближе к красной линии, у него предусмотрен главный вход, – представил проект на градсовете архитектор Владимир Золотов.

Один уровень будет закрытый, на нем разместится техника. На втором уровне как раз разместится терраса под открытым небом. Там будет лишь символический навес в форме колеса и спиц. По мнению архитектора, именно эта часть будет символизировать сельхозтехнику.

По итогам доклада градсовет единогласно одобрил проект.