Алтайского ветврача обвиняют в получении взяток

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мамонтовском районе Алтайского края главного ветеринарного врача обвиняют в получении взяток от предпринимателей. Об этом сообщает краевой Следком.

– По версии следствия, с 2017 по 2020 года обвиняемый получал взятки в значительном размере в общей сумме более 800 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей за совершение незаконных действий по беспрепятственному оформлению и выдаче ветеринарных свидетельств без фактического осмотра и проведения лабораторных исследований мясной продукции, – отметили в ведомстве.

По данным Следкома, предприниматели переводили деньги на подконтрольный ветеринарному врачу банковский счет.

Во время предварительного следствия мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.