АлтГТУ успешно прошел доаккредитацию по четырем образовательным программам

Специалисты Рособрнадзора провели экспертизу в начале декабря Фото: из архива компании

Экспертизу по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова эксперты Рособрнадзора провели в начале декабря. Заключения экспертов подтверждают соответствие образовательных программ соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартам.

Решением Рособрнадзора в АлтГТУ аккредитовали три программы высшего образования и программу среднего профессионального образования: программу бакалавриата «Техносферная безопасность и природообустройство», программы специалитета и магистратуры «Экономика и управление», программу подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) «Информатика и вычислительная техника». Программа специалитета реализуется в Бийском технологическом институте АлтГТУ, программа ПССЗ – в Рубцовском индустриальном институте АлтГТУ.