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Общество20 декабря 2021 6:51

АлтГТУ успешно прошел доаккредитацию по четырем образовательным программам

Заключения экспертов подтверждают соответствие образовательных программ соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартам
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Специалисты Рособрнадзора провели экспертизу в начале декабря

Специалисты Рособрнадзора провели экспертизу в начале декабря

Фото: из архива компании

Экспертизу по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова эксперты Рособрнадзора провели в начале декабря. Заключения экспертов подтверждают соответствие образовательных программ соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартам.

Решением Рособрнадзора в АлтГТУ аккредитовали три программы высшего образования и программу среднего профессионального образования: программу бакалавриата «Техносферная безопасность и природообустройство», программы специалитета и магистратуры «Экономика и управление», программу подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) «Информатика и вычислительная техника». Программа специалитета реализуется в Бийском технологическом институте АлтГТУ, программа ПССЗ – в Рубцовском индустриальном институте АлтГТУ.