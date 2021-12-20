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Общество20 декабря 2021 6:15

На Алтае утвердили предельные индексы роста «коммуналки»

Указ подписал губернатор
Герман Архаров
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Квитанция

Квитанция

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о предельных индексах роста коммунальных тарифов в регионе на 2022 год. Документ разместили на официальном сайте края.

Из документа следует, что с 1 июля 2022 года для некоторых жителей региона произойдут изменения.

В среднем предельный индекс для муниципалитетов Алтайского края составил 6,2 %. В некоторых регионах он будет отличаться. В частности, в Рубцовске он составляет 5%, а в Барнауле – 6,7%, Бийске – 6,5 %