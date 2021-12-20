Итоги 2021: Россельхозбанк на 22% увеличил поддержку алтайских аграриев

С начала года РСХБ выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 11 млрд рублей Фото: из архива компании

Алтайский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги работы в уходящем году.

Банк продолжил выполнение своей первоочередной задачи – поддерживать развитие аграрно-промышленного комплекса двух регионов. С начала года РСХБ выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 11 млрд рублей, что на 2,3 млрд (22%) превышает результат 2020 года. При этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 7,6 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ, которые закладывают основу успеха всего агросезона. С начала года на эти цели направлено более 6,6 млрд рублей.

В текущем году Алтайский филиал продолжал активно наращивать объемы кредитования физических лиц. Розничный кредитный портфель филиала увеличился на 8,6% - это более чем на 1 млрд рублей, и превысил 14,6 млрд рублей.

В 2021 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала превысил 41,4 млрд рублей, прирост с начала года составил порядка 5 млрд рублей. При этом объём пассивов юридических лиц, размещенных в филиале составляет более 22,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 26% или на 3,5 млрд рублей. Положительная динамика сохраняется и в работе с физическими лицами. Объем привлеченных средств частных клиентов составляет более 19 млрд рублей, увеличившись с начала года на 288 млн рублей. Активными клиентами филиала банка являются более 4,7 тысячи предприятий различных форм собственности и порядка 147 тысяч физических лиц.

РСХБ шагает в ногу со временем, активно внедряя в агросектор цифровые технологии. Для облегчения ведения агробизнеса банк развивает уникальную цифровую экосистему Свое Фермерство, в которой зарегистрировались уже более 600 хозяйств наших регионов. Аграрии двух Алтаев представили более 2000 товаров и услуг на маркетплейсе Свое Родное. Успешно работают цифровые платформы Свое Жилье и Свое Село для приобретения недвижимости. В экосистеме запущены новые сервисы: «Ветеринар на удаленке», «Агроном онлайн», площадка для обмена опытом «Агромнение» и другие.

«Мы работаем по принципу обратной связи и учитываем пожелания клиентов в разработке продуктов, в формате сотрудничества. Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов – всё это обуславливает растущее доверие жителей двух Алтаев к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала», — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.