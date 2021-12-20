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Общество20 декабря 2021 5:27

На Алтае ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят быть внимательными
Герман Архаров
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Автомобилистов просят быть внимательными

Автомобилистов просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за планового движения военных во вторник, 21 декабря, в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает ГИБДД региона.

– Движение для всех видов транспорта ограничат с 18:30 до 20:50 на автодороге «ЗАТО Сибирский (в/ч) – а/д «Новокраюшкино – Первомайское» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Озерки», – отметили в ГИБДД.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.