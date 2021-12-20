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Происшествия20 декабря 2021 4:43

1,8 млн рублей выманили мошенники у жительницы Барнаула

Полицейские возбудили уголовное дело
Герман Архаров
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Когда женщина захотела вывести часть так называемого дохода, ей отказывали под разными предлогами

Когда женщина захотела вывести часть так называемого дохода, ей отказывали под разными предлогами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула оформила кредиты и перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД

– В соцсети женщина увидела рекламу инвестиций, с которых можно получить быструю прибыль. В объявлении была указана информация о брокерской деятельности. По рекламной ссылке женщина прошла на сайт, указала свои анкетные данные и вскоре с ней связался якобы представитель организации, – отметили в ведомстве.

Незнакомец предложил вложить деньги и она согласилась. Жительница Барнаула оформила несколько кредитов на свое имя и перевела мошенникам 1,8 млн рублей.

Когда женщина захотела вывести часть так называемого дохода, ей отказывали под разными предлогами и попросили еще раз внести деньги. Горожанка поняла, что ее обманули обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело.