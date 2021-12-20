В Барнауле судят бывшего ветврача после поставки некачественного сырья на завод

Бывший ветврач в полном объеме признает свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд начал рассматривать уголовное дело бывшего ветврача Алексея Якубы. Он, как полагает следствие, допустил на Барнаульский мясоперерабатывающий завод свыше 48 тонн технических субпродуктов, непредназначенных для использования в производстве пищевых продуктов, пишет «Банкфакс».

В 2019 году руководитель предприятия спросил у ветврача, нельзя ли найти поставщиков дешевого сырья. Тот обратился к своему другу Денису Калинко.

– Для Якубы у Дениса Калинко было весьма щедрое предложение - печень и легкие по ценам почти в три раза меньше рыночных. Правда, это было техническое сырье, использовать которое при изготовлении пищевых продуктов нельзя. Ветврачи договорились, что Якуба будет закрывать глаза на этот факт и допускать субпродукты до производства, несмотря на отсутствие ветеринарной сопроводительной документации, никак не будет исследовать их и не будет оповещать о происходящем начальство, – отмечает издание.

К декабрю 2020 года объем превысил 48,8 тонн на общую сумму 2,3 млн рублей. По словам Якубы, сырье шло на ливерную колбасу. Издание утверждает, что за свои действия он в общей сложности получил 365,7 тысяч рублей

Алексей Якуба в полном объеме признает свою вину. На заседании суда он отметил, что не понимает, как субпродукты попали в категорию непищевых.