Барнаульца осудили за уклонение от административного надзора

Мужчину приговорили к лишению свободы на 4 месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за неоднократное уклонение от административного надзора. Об этом «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала Светлана Гарбузова, заместитель прокурора Железнодорожного района.

– Установлено, что мужчина ранее был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств к лишению свободы, по окончании срока отбывания наказания на которого судом возложены административный надзор и административные ограничения, которые контролировали полицейские, – отметили в прокуратуре.

Барнаулец неоднократно привлекался к административной ответственности, не приходил для регистрации по месту жительства в отдел полиции, а также не находился в установленные ему судом часы по месту жительства. Кроме того, он не выполнял правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Мужчину приговорили к лишению свободы на 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.